«Барселона» достигла устного соглашения с Гюндоганом

«Барселона» уверена в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в конце сезона.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб уже достиг устного соглашения с 32-летним игроком. Немецкий футболист согласился присоединиться к «Барселоне» до начала нового сезона и заключить трехлетнее соглашение.

По данным источника, «Манчестер Сити» предложил Гюндогану новые условия продления контракта, но полузащитник стремится к новому вызову после семи лет, проведенных в Манчестере, и надеется, что в следующем сезоне он будет выступать на «Камп Ноу».

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что Гюндоган останется в клубе.

Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года, его контракт действует до конца июня 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 47 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.