«Барселона» достигла устного соглашения с Иньиго Мартинесом

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«Барселона» достигла устной договоренности с защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на испанские СМИ.
31-летний баск присоединится к каталонцам летом на правах свободного агента, так как контракт игрока с «Атлетиком» истекает в конце этого сезоне.
Сделка согласована на 90 процентов, но окончательно зависит только от того, не нарушит ли «Барселона» условия финансового фейр-плей.
Иньиго Мартинес присоединился к «Атлетику» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.