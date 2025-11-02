«Барселона» и «Эльче» встретятся в матче чемпионата Испании

«Барселона» и «Эльче» встретятся в матче 11-го тура испанской примеры в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 20.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Барселона» — «Эльче» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.

02 ноября, 20:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 10 турах ла лиги «Барселона» набрала 22 очка, «Эльче» — 14.

В 10-м туре «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:2, а «Эльче» — «Эспаньолу» (0:1).