«Барселона» одержала победу над «Эльче» в ла лиге

2 ноября, 22:28
«Барселона» победила «Эльче» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 3:1.
Счет на 9-й минуте открыл форвард хозяев Ламин Ямаль. На 11-й минуте Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. В концовке первого тайма Рафаэль Мир отыграл один мяч гостей, а на 61-й Маркус Рэшфорд забил третий гол каталонской команды.
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес отметился двумя результативными передачами в этой игре.
После матча 11-го тура «Барселона» с 25 очками располагается на втором месте в чемпионате Испании, «Эльче» с 14 баллами занимает девятую строчку.
Ратель
Самый хороший счёт!
03.11.2025