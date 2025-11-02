Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
2 ноября, 22:28

«Барселона» одержала победу над «Эльче» в ла лиге

Алина Савинова
Ферран Торрес празднует гол в ворота «Эльче» с Фермином Лопесом.
Фото Reuters

«Барселона» победила «Эльче» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Счет на 9-й минуте открыл форвард хозяев Ламин Ямаль. На 11-й минуте Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. В концовке первого тайма Рафаэль Мир отыграл один мяч гостей, а на 61-й Маркус Рэшфорд забил третий гол каталонской команды.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес отметился двумя результативными передачами в этой игре.

После матча 11-го тура «Барселона» с 25 очками располагается на втором месте в чемпионате Испании, «Эльче» с 14 баллами занимает девятую строчку.

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.
02 ноября, 20:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:1
Эльче
2

  • Ратель

    Самый хороший счёт!

    03.11.2025

    Футбол
    ФК Барселона
    ФК Эльче
