«Барселона» одержала победу над «Эльче» в ла лиге

«Барселона» победила «Эльче» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Счет на 9-й минуте открыл форвард хозяев Ламин Ямаль. На 11-й минуте Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. В концовке первого тайма Рафаэль Мир отыграл один мяч гостей, а на 61-й Маркус Рэшфорд забил третий гол каталонской команды.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес отметился двумя результативными передачами в этой игре.

После матча 11-го тура «Барселона» с 25 очками располагается на втором месте в чемпионате Испании, «Эльче» с 14 баллами занимает девятую строчку.