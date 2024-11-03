«Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в 12-м туре ла лиги

«Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в 12-м туре ла лиги в воскресенье, 3 ноября. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в столице Каталонии — в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире каталонское дерби «Барселона» — «Эспаньол» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Эспаньол» можно изучить в матч-центре на сайте «СЭ».

В 11 турах ла лиги у лидера чемпионата «Барселоны» — 30 очков, в предыдущей игре сине-гранатовые разгромили «Реал» в Мадриде (4:0). «Эспаньол» набрал 10 очков и шел 17-м, в предыдущем матче бело-синие уступили «Севилье» (0:2).