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«Барселона» — «Эспаньол»: онлайн-трансляция матча ла лиги в прямом эфире

«Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в 12-м туре ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в 12-м туре ла лиги в воскресенье, 3 ноября. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в столице Каталонии — в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире каталонское дерби «Барселона» — «Эспаньол» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Эспаньол» можно изучить в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 нояб, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Эспаньол

В 11 турах ла лиги у лидера чемпионата «Барселоны» — 30 очков, в предыдущей игре сине-гранатовые разгромили «Реал» в Мадриде (4:0). «Эспаньол» набрал 10 очков и шел 17-м, в предыдущем матче бело-синие уступили «Севилье» (0:2).

ФК Барселона
ФК Эспаньол

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