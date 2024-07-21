«Барселона» готова активировать опцию выпуска Уильямса

Сегодня, 07:35
На следующей неделе «Барселона» намерена усилить борьбу за полузащитника «Атлетик» Нико Уильямса, сообщает Sport.es.
По данным источника, клуб готов задействовать пункт об освобождении игрока за 58 миллионов евро, прописанный в его контракте.
Ранее сообщалось, что этим летом каталонцы также хотят купить хавбека «Реала Сосьедад» Микеля Мерино и полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.
В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.