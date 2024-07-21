«Барселона» готова активировать опцию выпуска Уильямса

На следующей неделе «Барселона» намерена усилить борьбу за полузащитника «Атлетик» Нико Уильямса, сообщает Sport.es.

По данным источника, клуб готов задействовать пункт об освобождении игрока за 58 миллионов евро, прописанный в его контракте.

Ранее сообщалось, что этим летом каталонцы также хотят купить хавбека «Реала Сосьедад» Микеля Мерино и полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.