Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:16

«Барселона» готова подписать одного из ключевых игроков «Байера»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Центральный защитник «Байера» Жонатан Та уже несколько недель устно согласовал трансфер в «Барселону» на лето, сообщает Sky Sports.

Ранее 29-летний футболист объявил, что покинет «Байер» по окончании сезона, так как не смог договориться о новом контракте. Несмотря на устную договоренность, трансфер пока не завершен, поскольку стороны еще не подписали никаких документов.

Интерес к Та также проявляют «Реал» и «Бавария». Если летом Хаби Алонсо станет тренером мадридского клуба, то вариант с переходом в «Реал» может стать актуальным — игрока и тренера связывают хорошие отношения.

Та перешел в «Байер» в 2015 году. С тех пор он принял участие в 398 матчах, забив 17 голов и отдав 13 результативных передач. В текущем сезоне Та сыграл в 45 матчах, забив три гола и сделав одну голевую передачу. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Источник: Skysports
Футбол
ФК Байер
ФК Барселона
Читайте также
Лавров: РФ не обсуждает публично детали переговоров, как это делает Зеленский
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в европейской части РФ на выходных
Американский журналист рассказал о преступлениях киевского режима в ЛНР и ДНР
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя