«Барса» может расстаться с Дембеле, Рафиньей или Торресом ради Асенсио — каталонцы считают его прирожденным победителем

«Барселона» готова пойти на серьезные изменения в составе ради подписания контракта с полузащитником «Реала» Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы могут расстаться с Усманом Дембеле, Рафиньей или Ферраном Торресом — так как вингеры являются прямыми конкурентами Асенсио по позиции.

Преимуществом Асенсио перед вышеназванными игроками, по мнению руководства «Барсы», в том, что игрок умеет справляться с давлением. Помимо этого, в клубе считают его прирожденным лидером.

Контракт 27-летнего Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.