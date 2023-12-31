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Испания

Сегодня, 11:31

«Барселона» готова предложить «Манчестер Сити» Бальде в обмен на Кансело

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» рассматривает возможность предложить «Манчестер Сити» защитника Алехандро Бальде, сообщает Fichajes.

По данным источника, каталонцы готовы отдать 20-летнего игрока «горожанам» в обмен на защитника Жоау Канселу, который находится в «Барселоне» на правах аренды из «Сити» до лета 2024.

Сообщается, что каталонцы уверены в способностях 29-летнего португальца и хотят подписать его на постоянной основе, но могут столкнуться с трудностями из-за финансовых ограничений.

Канселу в текущем сезоне сыграл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету Бальде 22 игры и одна голевая передача. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2028 года.

Жоау Канселу
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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