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Испания

Сегодня, 18:02

«Барселона» готова предложить Месси годичный контракт

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото AFP
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«Барселона» все еще надеется на возвращение форварда Лионеля Месси, который на данный момент играет в «ПСЖ».

По данным Sport.es, клуб намерен предложить 35-летнему футболисту контракт на год. В «Барселоне» считает, что эта сделка станет экономически выгодной для команды.

Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена сделать предложение Месси в период с 3 по 9 апреля.

Форвард выступает за французскую команду с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентина с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что форвард может вернутся в «Барселону» после окончания контракта с французским клубом.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Источник: Месси принял предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой 400 миллионов евро в год
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