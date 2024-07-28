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Сегодня, 01:02

«Барселона» готова продать Гюндогана ради покупки Ольмо и Уильямса

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«Барселона» рассматривает вариант с продажей 33-летнего полузащитника Илкая Гюндогана с целью выручить средства, необходимые для трансферов хавбека «Лейпцига» Дани Ольмо и вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик планирует провести встречу с Гюндоганом для обсуждения его будущего. Известно, что к немцу проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, а также катарский «Аль-Садд».

В минувшем сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до лета следующего года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

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