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Испания

Сегодня, 09:35

«Барселона» готова продать любого игрока следующим летом

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«Барселона» будет готова подать любого игрока из-за проблем с финансами, сообщает Diario Sport.

По информации источника, летом 2024 года спортивный директор клуба Деку будет готов рассмотреть предложения практически по всем игрокам первой команды. Он согласует это с тренерским штабом, чтобы минимизировать риск потери конкурентоспособности. В первую очередь каталонцы будет рассматривать предложения по футболистам, которые получают меньше игрового времени.

Из-за проблем с финансами «Барселона» в течение двух последних сезонов продавала игроков или отдавала их в аренду, чтобы регистрировать новичков.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Футбол
ФК Барселона
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