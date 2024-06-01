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Испания

Сегодня, 09:45

«Барселона» готова продать Рафинью за 100 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Рафинья может перейти в клуб Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, клуб готов купить игрока за 100 миллионов евро. Сам футболист хочет остаться в «Барсе». Менять чемпионат Рафинья не намерен. Какой именно клуб претендует на игрока — не сообщается.

Бразилец выступает за каталонцев с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах, отметившись десятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Рафинья Алькантара
ФК Барселона
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