«Барселона» победила «Хетафе» и увеличила отрыв от «Реала» до 6 очков

22 января, 22:27
«Барселона» победила «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Автором решающего мяча стал полузащитник Педри, который отличился на 35-й минуте.
«Барселона» набрала 44 очка и увеличила отрыв от «Реала» на 6 очков, но мадридцы имеют матч в запасе.
«Хетафе» проиграл третий матч подряд и остается на 16-й строчке (17 очков).
Методология
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Основные источники исследования