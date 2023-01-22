«Барселона» победила «Хетафе» и увеличила отрыв от «Реала» до 6 очков

«Барселона» победила «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Автором решающего мяча стал полузащитник Педри, который отличился на 35-й минуте.

«Барселона» набрала 44 очка и увеличила отрыв от «Реала» на 6 очков, но мадридцы имеют матч в запасе.

«Хетафе» проиграл третий матч подряд и остается на 16-й строчке (17 очков).