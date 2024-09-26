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Судейство

Сегодня, 13:05

«Барселона» — «Хетафе»: вратарь гостей ударил Левандовски ногой. В пользу «Барсы» не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 64-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» (1:0) судья Пабло Гонсалес Фуэртес ошибочно не остановил игру, не зафиксировал фол на Роберте Левандовски, не наказал вратаря гостей 11-метровым ударом и не применил к нему дисциплинарную санкцию.

В том моменте Давид Сория вышел из ворот, чтобы прервать верховую передачу и выбил мяч кулаками. При этом он выставил ногу и ударил нападающего «Барселоны» в грудь открытыми шипами.

Видеоассистенты Гонсалеса Фуэртеса в его действия не вмешались.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
25 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:0
Хетафе

Роберт Левандовски
ФК Барселона
ФК Хетафе

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