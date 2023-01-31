Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:07

«Барселона» хочет арендовать Амрабата на полгода без обязательного выкупа

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барселона» заинтересована в аренде полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

По информации инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы будут работать над соглашением об аренде 26-летнего футболиста на полгода. Обязательный выкуп включать в условия сделки «блауграна» не планирует.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Фиорентину» 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Jijantes
ФК Барселона
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Блэкберна» Диас бесплатно перейдет в «Вильярреал» летом