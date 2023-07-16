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Испания

Сегодня, 18:47

«Барселона» хочет до среды избавиться от Кессье, Деста и Лангле

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» хочет сократить состав команды до начала предсезонного турне по США.

Как утверждает As, каталонцы надеются до среды найти новую команду защитнику Клеману Лангле. Также «блауграна» хотела бы, чтобы ушли полузащитник Франк Кессье и защитник Серджиньо Дест. Еще «Барселона» почти договорились об уходе полузащитников Пабло Торре, в «Жирону» на правах аренды, и Алекса Кольядо.

Главный тренер «Барселоны» Хави не видит места в составе и для хавбека Нико Гонсалеса. Игрок привлек внимание «Порту».

Лангле интересуется «Тоттенхэм», к Кессье проявляет интерес «Ювентусу», а Деста хотел бы вернуть «Аякс».

В США «Барселона» проведет ряд товарищеских матчей. Соперниками будут «Арсенал», «Милан», «Ювентус» и «Реал».

Клеман Лангле
ФК Барселона
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