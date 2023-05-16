«Барселона» хочет купить 7 игроков в летнее трансферное окно

«Барселона» планирует приобрести минимум 7 игроков в летнее трансферное окно, сообщает Sport.

По информации издания, многое в этой ситуации будет зависеть от того, одобрят ли в лиге план каталонского клуба, который будет обсуждаться 19 мая.

Сообщается, что сине-гранатовые хотят вместо хавбека Серхио Бускетса, который покинет команду летом, приобрести полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. Также в руководстве обсуждается потенциальный трансфер футболиста «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Главной и приоритетной целью «Барселоны» остается возвращение 35-летнего форварда Лионеля Месси.

Также сине-гранатовые хотят усилить центр и фланги обороны.

14 мая «Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории. Главный тренер каталонцев Хави впервые завоевал этот титул с клубом в статусе тренера.