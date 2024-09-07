Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Испания. Новости

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:50

«Барселона» хочет подписать Киммиха и Та в 2025 году

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Барселона» планирует осуществить трансферы защитника «Байера» Джонатана Та и полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в следующем году, сообщает Mundo Deportivo.

Контракты обоих футболистов с нынешними клубами рассчитаны до лета 2025-го.

Как отмечает источник, «Барселона» уже связывалась с агентом Та по поводу возможного перехода игрока в качестве свободного агента. Каталонцы были заинтересованы в подписании немецкого защитника в этом году, но сделка не состоялась. Ранее Та заявил, что не собирается подписывать новый контракт с «Байером», он хочет получить опыт в другой команде.

Известно, что к Киммиху проявляют интерес еще несколько европейских клубов, в частности «Реал».

В сезоне-2023/24 Та сыграл в 48 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу. На счету Киммиха 2 гола и 10 результативных передач в 43 встречах за «Баварию».

Источник: Mundo Deportivo
Джонатан Та
Йозуа Киммих
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Барселона

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Великобритании обнаружили массовое захоронение новорожденных детей
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя