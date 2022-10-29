«Барселона» хочет подписать Месси в январе, так как у клуба не будет ограничений на траты от ла лиги

Сегодня, 12:50
«Барселона» хочет подписать Лионеля Месси в январе, так как зимой у клуба будут более мягкие правила по финансам, сообщает Diario Sport.
По данным источника, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что в зимнее трансферное окно сможет подписывать новичков, пользуясь правилом ла лиги 1 к 1.
После активации экономических рычагов с «Барселоны» были сняты финансовые ограничения — если раньше к ней применялось правило 1/4, то есть клуб, превысивший свой лимит зарплаты, мог потратить только 1 евро из 4 сэкономленных, то с лета на клуб распространяется правило 1/1, можно тратить каждый заработанный евро.
Отмечается, что с лета 2023 года в отношении «Барселоны» вновь будет действовать правило 1/4, что сделает трансфер Месси практически невозможным, поэтому президент клуба Жоан Лапорта хочет подписать аргентинца зимой.
24 октября сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.
Также появилась информация, что 35-летний футболист покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.
Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования