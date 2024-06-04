Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:43

«Барселона» хочет подписать вингера «Атлетик» Уильямса

Ана Горшкова
Корреспондент
Нико Уильямс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Атлетик» Нико Уильямсу, сообщает Sport.es.

По данным источника, подписание 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно является приоритетом для клуба. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с агентом Уильямса и сказал, что «сделает все возможное», чтобы осуществить сделку.

Сообщается, что сумма отступных, указанная в контракте испанского футболиста, составляет 50 миллионов евро. Другие СМИ пишут, что эта сумма может достигать более 60 миллионов евро.

«Барселона» намерена предложить более высокую сумму за Уильямса, чтобы «Атлетик» согласился на оплату несколькими частями. Если клуб из Бильбао не согласится на такие условия, то каталонцы готовы заплатить за переход игрока всю сумму единовременно.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с «Атлетик» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport.es
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
1
0
Читайте также
Компания Microsoft обвинила Россию в желании сорвать Олимпиаду
Медведев проиграл де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос»
В Крыму ответили на заявление Киева о легитимности украинской власти
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
Эксперт назвала главные признаки абьюзера в дейтинг-сервисах
Профессор назвал возможные причины выпадения волос
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Мбаппе будет выступать в «Реале» под девятым номером

Презентация Мбаппе в «Реале» пройдет 15 или 16 июля