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Испания

Сегодня, 19:17

«Барселона» хочет предложить Хави новый контракт

Иван Шитик
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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«Барселона» хочет предложить главному тренеру команды Хави новый контракт.

Директор клуба Матеу Алемани отметил, что в руководстве довольны «хорошим выступлением команды и видимым прогрессом».

«Никто не представляет «Барселону» без Хави. Мы счастливы, что он с нами, и я надеюсь, что он останется здесь еще на много лет», — сказал директор Алемани Sport.es.

Хави тренирует «Барселону» с ноября 2021 года. Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании в нынешнем сезоне, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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