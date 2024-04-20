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Испания

Сегодня, 14:09

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Ольмо

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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может вернуться в «Барселону», сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

По информации источника, испанский хавбек лично заинтересован в переходе в каталонский клуб.

Ольмо является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 22 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Лейпциг
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