«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо

Руководство «Барселоны» может продлить контракт защитника команды Рональда Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо. Новое соглашение игрока — приоритет для каталонцев.

По данным источника, для «Барселоны» защитник является неприкасаемым активом, поэтому клуб не планирует с ним расставаться в ближайшее время.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет видеть Араухо в команде.

Нынешний контракт уругвайца с «Барселоной» действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 70 миллионов евро.