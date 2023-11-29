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Испания

Сегодня, 17:41

«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо

Виктория Кравченко
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Руководство «Барселоны» может продлить контракт защитника команды Рональда Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо. Новое соглашение игрока — приоритет для каталонцев.

По данным источника, для «Барселоны» защитник является неприкасаемым активом, поэтому клуб не планирует с ним расставаться в ближайшее время.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет видеть Араухо в команде.

Нынешний контракт уругвайца с «Барселоной» действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 70 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Барселона
Томас Тухель
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