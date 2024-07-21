«Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, чтобы снизить финансовую нагрузку

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«Барселона» намерена в ближайшее время продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом, сообщает Sport.es.
По данным источника, каталонцы намерены это сделать, чтобы распределить большую заработную плату де Йонга на несколько лет по новому долгосрочному контракту. Таким способом «Барселона» планирует освободить место в платежной ведомости.
Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего за клуб он провел 213 матчей, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.