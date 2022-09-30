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Испания

Сегодня, 16:36

«Барселона» хочет расстаться с Пике, Бускетсом и Альбой. Клуб должен им в общей сложности 200 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент

«Барселона» намерена расстаться с тремя высокооплачиваемыми футболистами, утверждает Sport.es.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта в августе встретился с защитником Жераром Пике и полузащитником Серхио Бускетсом с целью обсудить изменение зарплаты из-за финансовых проблем.

Однако позже, когда «Барселона» должна была официально заключить новые контракты с Пике и Бускетсом, представители футболистов отказались это делать.

Лапорта был очень недоволен этим, так как до 2024 года «Барса» должна выплатить Пике, Бускетсу и защитнику Жорди Альбе около 200 миллионов евро на троих.

Контракт Бускетса с «Барсой» подходит к концу летом 2023 года, он покинет клуб на правах свободного агента. Соглашения Пике и Альбы рассчитаны до лета 2024 года, клуб попытается избавиться от них зимой.

Жерар Пике
Жорди Альба
Серхио Бускетс
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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  • spartsmen

    заплати - и расставайся как с легендами, ковавшими историю клуба. достойно.

    30.09.2022

  • Muka

    Альба без Месси = деньги на ветер ! Бускетс и Пике = это старая и легендарная Барса !!:pensive:Жаль !!

    30.09.2022

    • Marca: Месси не хочет возвращаться в «Барселону» при Лапорте

    Отступные за защитника «Реала» Милитау по новому контракту составят 1 миллиард евро