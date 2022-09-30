«Барселона» хочет расстаться с Пике, Бускетсом и Альбой. Клуб должен им в общей сложности 200 миллионов евро

«Барселона» намерена расстаться с тремя высокооплачиваемыми футболистами, утверждает Sport.es.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта в августе встретился с защитником Жераром Пике и полузащитником Серхио Бускетсом с целью обсудить изменение зарплаты из-за финансовых проблем.

Однако позже, когда «Барселона» должна была официально заключить новые контракты с Пике и Бускетсом, представители футболистов отказались это делать.

Лапорта был очень недоволен этим, так как до 2024 года «Барса» должна выплатить Пике, Бускетсу и защитнику Жорди Альбе около 200 миллионов евро на троих.

Контракт Бускетса с «Барсой» подходит к концу летом 2023 года, он покинет клуб на правах свободного агента. Соглашения Пике и Альбы рассчитаны до лета 2024 года, клуб попытается избавиться от них зимой.