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Сегодня, 05:31

«Барселона» хочет сохранить Канселу, Феликса и Торреса

Евгений Козинов
Корреспондент
Жоау Канселу.
Фото AFP
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы Жоау Феликс, Жоау Канселу и Ферран Торрес остались в команде.

«Мы хотим, чтобы Феликс и Канселу продолжили играть за нас еще один сезон. Деку работает над этим, и у нас есть новости: Флик считает, что они могут быть важными. Он уже думал о них, когда был в «Баварии». Я доволен качествами Жоау Феликса, а также замечательной самоотдачей Феррана, когда он не был травмирован... По отдельности я всем доволен, но в целом дела идут не очень хорошо», — приводит Football Espana слова Лапорты.

В сезоне-2023/24 Феликс и Канселу выступали за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно.

24-летний Феликс сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. 30-летний Канселу принял участие в 42 встречах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. На счету 24-летнего Торреса 42 матча, 11 голов и 4 голевые передачи.

Жоау Канселу
Жоау Феликс
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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