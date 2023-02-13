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Испания

Сегодня, 09:12

«Барселона» хочет вернуть Гвардиолу и подписать двух игроков «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с возвращением экс-наставника каталонской команды Хосепа Гвардиолы, сообщает Goal.

По информации издания, в каталонском клубе внимательно следят за ситуацией в английской команде и планирует принять меры, если на «горожан» будут наложены санкции из-за финансового фtйр-плей.

Сине-гранатовые также планируют приобрести нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса и полузащитника Родри.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также заинтересован в услугах Гвардиолы.

Специалист возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 год. При нем каталонский клуб становился двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира среди клубов, трижды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и Кубка Испании.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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