«Барселона» хочет вернуть Гвардиолу и подписать двух игроков «Манчестер Сити»

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с возвращением экс-наставника каталонской команды Хосепа Гвардиолы, сообщает Goal.

По информации издания, в каталонском клубе внимательно следят за ситуацией в английской команде и планирует принять меры, если на «горожан» будут наложены санкции из-за финансового фtйр-плей.

Сине-гранатовые также планируют приобрести нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса и полузащитника Родри.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также заинтересован в услугах Гвардиолы.

Специалист возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 год. При нем каталонский клуб становился двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира среди клубов, трижды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и Кубка Испании.