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Испания

Сегодня, 14:07

«Барселона» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессье

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб и «Аль-Ахли» достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего игрока за 15 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Кессье заключит с «Аль-Ахли» контракт до 2026 года.

Полузащитник стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 43 матча за каталонцев, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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