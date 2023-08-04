«Барселона» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессье

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб и «Аль-Ахли» достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего игрока за 15 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Кессье заключит с «Аль-Ахли» контракт до 2026 года.

Полузащитник стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 43 матча за каталонцев, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.