«Барселона» и «Атлетико» не могут сойтись в сумме трансфера за Карраско

«Барселона» не может договориться с «Атлетико» о трансфере хавбека Янника Феррейра-Карраско. Об этом сообщает Marca.

В январе клубы договорились о трансфере голландского форварда Мемфиса Депая из «Барселоны» в «Атлетико». Каталонцы ожидали, что после этого в летнее трансферное окно мадридцы не будут возражать о переезде Феррейра-Карраско.

Однако сине-гранатовые не готовы выполнить условия, выдвинутые «Атлетико», и не могут потратить на полузащитника больше 19 миллионов евро. «Матрасники» также отказываются снижать цену за бельгийца. В новом раунде переговоров «Барселона» хочет указать на ближайший срок окончания контракта Феррейра-Карраско, чтобы осуществить трансфер по сниженной цене. Его соглашение с «Атлетико» действует до конца 2024 года.

В текущем розыгрыше ла лиги 29-летний полузащитник провел 29 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.