«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за 16-летним форвардом «Палмейраса» Эндриком

22 ноября, 10:44
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются нападающим «Палмейраса» Эндриком, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, оба клуба направили скаутов для наблюдения за 16-летним форвардом. При этом каталонский клуб лидирует в гонке за подписание игрока.
Ранее сообщалось, что Эндрик может перейти в «Реал», «ПСЖ» или «Челси». Парижский клуб является единственным, сделавшим официальное предложение по футболисту.
В текущем сезоне бразильский форвард сыграл за «Палмейрас» 14 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 20 миллионам евро.
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Основные источники исследования