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Испания

29 января 2022, 15:20

«Барселона» и «Реал» хотят продать 49-процентную долю в клубах, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

«Барселона» и «Реал» хотят продать акции, чтобы конкурировать с богатыми топ-клубами
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» и «Реал» изучают возможность изменения формы владения клубами, сообщает ABC.

По информации источника, «Барселона» и «Реал» продать 49-процентную долю в клубах крупным компаниям или инвестиционным фондам для того, что иметь возможность конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Изначально идея принадлежала генеральному директору «Барселоны» Феррану Ревертеру, который таким способом хотел решить финансовые проблемы каталонского клуба.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что в долгосрочной перспективе у мадридского клуба нет других вариантов.

«Барселона» и «Реал» считают, что лучшим способом осуществления данного плана является публичная продажа акций, чтобы клубы не купили российские или арабские олигархов.

Источник: https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-real-madrid-y-barca-alian-para-entrada-capital-privado-202201280044_noticia.html
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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