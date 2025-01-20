«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

В понедельник, 20 января, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании-2024/25.

Соперником «Барселоны» стала «Валенсия». «Реал» встретится с «Леганесом». «Реал Сосьедад» в четвертьфинале сыграет против «Осасуны», а «Атлетико» — против «Хетафе».

Матчи 1/4 финала Кубка Испании состоятся в начале февраля.

На этой стадии остались только команды, которые представляют высший испанский дивизион. После 20 туров ла лиги «Реал» (46) лидирует в турнирной таблице, «Атлетико» (44) идет на второй позиции, «Барселона» (39) — на третьей. «Реал Соседад» (28) располагается на седьмой строчке, «Осасуна» (26) — на 10-й. У «Леганес» (22) 15-я позиция, у «Хетафе» (20) — 16-я, а «Валенсия» (16) идет предпоследней.