«Барселона» интересуется хавбеком «Ювентуса» Закарией

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«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации издания, сине-гранатовые были близки к подписанию контракта с Закарией в январе 2022 года, но «Юве» опередил каталонский клуб в борьбе за игрока.
Главный тренер команды Хави по-прежнему считает швейцарца ключевым игроком для укрепления линии полузащиты.
На данный момент 26-летний хавбек выступает за «Челси» на правах аренды.
В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за «синих» и забил один гол.