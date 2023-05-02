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Испания

Сегодня, 16:26

«Барселона» интересуется хавбеком «Ювентуса» Закарией

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации издания, сине-гранатовые были близки к подписанию контракта с Закарией в январе 2022 года, но «Юве» опередил каталонский клуб в борьбе за игрока.

Главный тренер команды Хави по-прежнему считает швейцарца ключевым игроком для укрепления линии полузащиты.

На данный момент 26-летний хавбек выступает за «Челси» на правах аренды.

В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за «синих» и забил один гол.

Денис Закария
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