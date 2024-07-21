«Барселона» интересуется Канте

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на 33-летнего француза претендует «Барселона». Каталонцы остались впечетлены выступлением игрока на Евро-2024 и хотят оформить трансфер этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны «Вест Хэма», одна «Аль-Иттихад» отклонил предложение.

Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии футболист провел 44 матча, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

В АПЛ Канте выступал за «Челси» и «Лестер», и с обеими командами он становился чемпионом Англии.