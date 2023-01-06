«Барселона» интересуется защитником «Айнтрахта» Н'Дика

«Барселона» заинтересована в приобретении защитника Эвана Н'Дика из франкфуртского «Айнтрахта», сообщает Fichajes.

По данным источника, каталонская команда в зимнее трансферное окно хочет усилить линию защиты. Контракт 23-летнего игрока истекает в июне 2023 года, и он не хочет продлевать его, так как намерен перейти в более крупный клуб. Летом он может быть подписан в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Н'Дика провел за «Айнтрахт» 23 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.