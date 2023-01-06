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Испания

Сегодня, 18:07

«Барселона» интересуется защитником «Айнтрахта» Н'Дика

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» заинтересована в приобретении защитника Эвана Н'Дика из франкфуртского «Айнтрахта», сообщает Fichajes.

По данным источника, каталонская команда в зимнее трансферное окно хочет усилить линию защиты. Контракт 23-летнего игрока истекает в июне 2023 года, и он не хочет продлевать его, так как намерен перейти в более крупный клуб. Летом он может быть подписан в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Н'Дика провел за «Айнтрахт» 23 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Источник: Fichajes
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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