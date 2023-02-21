«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, «МЮ» активно работает над продлением соглашения на пять лет, чтобы не допустить ухода игрока по низкой цене. «Барселона» внимательно следит за ситуацией с переговорами.

Сине-гранатовые хотят купить 23-летнего футболиста на смену ушедшему в «Спортинг» Эктору Бельерину.

Действующий контракт Далота с клубом истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса.