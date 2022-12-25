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Испания

Сегодня, 06:28

«Барселона» изучает возможность покупки защитника «Баварии» Павара летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» интересуется защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб ищет варианты для усиления правого фланга обороны и считает 26-летнего француза одним из подходящих вариантов. «Бавария» готова расстаться с игроком за сумму около 15 миллионов евро в связи с тем, что у него скоро истечет контракт.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 21 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро. Контракт защитника действует до конца июня 2024 года.

Бенжамен Павар
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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