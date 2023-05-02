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Сегодня, 11:49

«Барселона» изучает возможность выступления в азиатских турнирах, если УЕФА введет санкции

Ана Горшкова
Корреспондент
«Барселона».
Фото Reuters
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«Барселона» изучает возможность выступать в международных турнирах в Азии в случае санкций со стороны УЕФА, сообщает Sport.es со ссылкой на телеканал Television de Catalunya.

По данным источника, клуб провел исследование, чтобы выяснить, сможет ли он в случае санкций играть в соревнованиях за пределами Европы. Одним из вариантов было бы проведение товарищеских матчей, а другим — попытка принять участие в соревнованиях в качестве гостя, в которых они могли бы получить хорошую сумму денег. Основное внимание уделяется соревнованиям, проходящим в Азии.

Согласно информации, возможность играть в другой европейской лиге также была изучена в случае санкций в Испании. Любое решение всегда будет приниматься после консультаций с членами клуба.

Также сообщается, что в «Барселоне» оптимистично настроены на исход разбирательств по делу Негрейры. Президент «блауграны» Жоан Лапорта был очень доволен проведенной встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.

15 февраля появилась информация, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре.

Серхио Бускетс и&nbsp;Винисиус Жуниор в&nbsp;матче &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. Президент «Реала» объявил «Барселоне» войну. Отношения главных клубов Испании — на критическом уровне

Источник: Sport.es
Футбол
ФК Барселона
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