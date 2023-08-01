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Сегодня, 08:15

Календарь «Барселоны» на август: расписание матчей всех турниров

«Барселона» начнет чемпионат Испании 13 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Футболисты «Барселоны».
Фото USA Today Sports
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Команда Хави завершит тренировочные сборы товарищеской встречей с «Миланом». Далее в расписании каталонцев на август — три матча в ла лиге (один домашний, два на выезде).

«Барселона»: расписание матчей в августе 2023

1 августа. 23.00 (время начала матча московское). «Милан» — «Барселона» (товарищеский матч)

13 августа. 22.30. «Хетафе» — «Барселона» (чемпионат Испании)
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20 августа. 20.30. «Барселона» — «Кадис» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция

27 августа. 18.30. «Вильярреал» — «Барселона» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Барселоны» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Барселона
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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