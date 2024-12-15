«Барселона» и «Леганес» встретятся в матче 17-го тура испанской примеры в воскресенье, 15 декабря. Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в «Барселоне» и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

С ключевыми событиями игры «Барселона» — «Леганес» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 38 очков в 17 матчах. «Леганес» провел 16 игр и набрал 15 очков.