«Барселона» летом намерена расстаться с Дестом

Сегодня, 08:19
Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест, который играет в аренде в «Милане», летом отправится в новую команду.
Ранее сообщалось, что миланцы не будут выкупать права на игрока. «Барселоне» он также не нужен. Главный тренер Хави не видит футболиста в команде.
По данным испанских СМИ, 22-летний защитник в летнее трансферное окно будет продан.
За «Милан» в этом сезоне футболист отыграл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года.