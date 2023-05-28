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Сегодня, 21:58

«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче ла лиги

Мария Гусева
«Барселрна» обыграла «Мальорку» в матче ла лиги.
Фото Reuters
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«Барселона» на своем поле разгромила «Мальорку» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Дублем отметился нападающий Ансу Фати, еще один гол забил полузащитник Гави.

«Мальорка» осталась в меньшинстве на 14-й минуте. Нападающий Амат Ндиайе получил красную карточку за фол на защитнике «Барселоны» Алехандро Бальде. Игрок каталонцев в этом эпизоде получил травму и пропустит от 6 до 7 недель.

«Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании (88 очков). «Мальорка» занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 47 очков.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:0
Мальорка

В параллельном матче «Валенсию» и «Эспаньол» сыграли вничью — 2:2.

«Валенсия» (41) занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» (36) располагается на 19-й строчке.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:2
Эспаньол

«Жирона» на своем поле проиграла «Бетису» — 1:2.

«Жирона» (49) занимает 9-е место в таблице, «Бетис» (59) идет шестым.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:2
Бетис

«Альмерия» и «Вальядолид» сыграли вничью — 0:0.

«Альмерия» (40) располагается на 15-й строчке, «Вальядолид» (39) — на 18-й.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
0:0
Вальядолид

ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Валенсия
ФК Вальядолид
ФК Жирона
ФК Мальорка
ФК Эспаньол
0
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