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Сегодня, 16:30

«Барселона» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Барселона» и «Мальорка» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Барселона» и «Мальорка» встретятся в 33-м туре чемпионата Испании во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Барселона» — «Мальорка» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Мальорка

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за десять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне с федеральным телеэфиром.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги и опережает «Реал» на четыре очка — 73 против 69 в 32 играх. «Мальорка» с 44 очками находится на седьмом месте.

Футбол
ФК Барселона
ФК Мальорка
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