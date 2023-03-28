«Барселона» может этим летом продать Ансу Фати

«Барселона», скорее всего, продаст нападающего Ансу Фати этим летом, сообщает Fichajes.

По данным источника, каталонский клуб по-прежнему ценит 20-летнего игрока, но из-за финансовых трудностей «Барсе» придется продать его, чтобы выручить деньги. Это особенно актуально, если они не смогут продать Френки де Йонга, который ранее сопротивлялся трансферу.

В контракте Фати, который рассчитан до лета 2027 года, прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро. В этом сезоне он сыграл за «Барселону» 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.