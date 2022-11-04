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Сегодня, 11:54

«Барселона» может купить Иньиго у «Атлетика» из-за ухода Пике

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«Барселона» может подписать защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, из-за решения Жерара Пике завершить карьеру «Барселона» может подписать Иньиго Мартинеса, чей контракт с «Атлетиком» действует до лета 2023 года. Отмечается, что в июле клуб устно договорился с 31-летним защитником о переходе, при условии что «Атлетик» будет готов дешево продать испанца в январе, а у игрока не будет проблем со здоровьем.

Иньиго Мартинес присоединился к «Атлетику» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221104/1001890606/inigo-martinez-athletic-libre-2023-opcion-enero-relevo-pique.html
Жерар Пике
Иньиго Мартинес
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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