«Барселона» может купить Иньиго у «Атлетика» из-за ухода Пике

«Барселона» может подписать защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, из-за решения Жерара Пике завершить карьеру «Барселона» может подписать Иньиго Мартинеса, чей контракт с «Атлетиком» действует до лета 2023 года. Отмечается, что в июле клуб устно договорился с 31-летним защитником о переходе, при условии что «Атлетик» будет готов дешево продать испанца в январе, а у игрока не будет проблем со здоровьем.

Иньиго Мартинес присоединился к «Атлетику» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями.