«Барселона» может отправить Лангле в «Севилью»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Лангле может перейти в «Севилью» на правах аренды, поскольку полноценный трансфер невозможен. Отмечается, что игрок готов вернуться в свой бывшей клуб, а клуб испытывает проблемы в обороне. У клубов есть разногласия по поводу того, какую зарплату возьмет на себя андалусийский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет купить Лангле.

Лангле выступает за «Барселону» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

28-летний защитник выступал за «Севилью» с 2016 по 2018 год. Всего за испанский клуб он провел 73 матча, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.