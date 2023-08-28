«Барселона» может отправить Лангле в «Севилью»

Сегодня, 09:42
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Лангле может перейти в «Севилью» на правах аренды, поскольку полноценный трансфер невозможен. Отмечается, что игрок готов вернуться в свой бывшей клуб, а клуб испытывает проблемы в обороне. У клубов есть разногласия по поводу того, какую зарплату возьмет на себя андалусийский клуб.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет купить Лангле.
Лангле выступает за «Барселону» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.
28-летний защитник выступал за «Севилью» с 2016 по 2018 год. Всего за испанский клуб он провел 73 матча, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
5
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
6
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|3 : 4
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|4 : 2
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -