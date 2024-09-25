Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:00

«Барселона» может подписать вратаря Диогу Кошту из «Порту»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, спортивный директор каталонцев Деку хочет видеть 25-летнего португальца в команде, после того как голкипер Марк-Андре тер Штеген получил травму.

Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. Он неудачно приземлился после выхода из ворот. Вратаря унесли с поля на носилках.

Позже стало известно, что 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Он может пропустить около 8 месяцев.

ФК Барселона
ФК Порту
Диогу Кошта

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют на турнирах в Пекине
Сегодня
Вчера
Неделя