«Барселона» может подписать вратаря Диогу Кошту из «Порту»

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, спортивный директор каталонцев Деку хочет видеть 25-летнего португальца в команде, после того как голкипер Марк-Андре тер Штеген получил травму.

Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. Он неудачно приземлился после выхода из ворот. Вратаря унесли с поля на носилках.

Позже стало известно, что 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Он может пропустить около 8 месяцев.