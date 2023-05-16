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Испания

16 мая, 12:16

«Барселона» может предложить 45 миллионов евро за форварда «Атлетико Паранаэнсе» Роке

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» хочет купить форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

По данным Goal, каталонский клуб рассматривает возможность предложить 45 миллионов евро за 18-летнего бразильского нападающего. «Барса» готова подписать Роке даже при условии возвращения Лионеля Месси.

В апреле сообщалось, что отец Роке Жювеналь Феррейра встретился с руководством «Барселоны».

Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2023 году 18-летний форвард сыграл 17 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.

ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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