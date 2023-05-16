«Барселона» может предложить 45 миллионов евро за форварда «Атлетико Паранаэнсе» Роке

«Барселона» хочет купить форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

По данным Goal, каталонский клуб рассматривает возможность предложить 45 миллионов евро за 18-летнего бразильского нападающего. «Барса» готова подписать Роке даже при условии возвращения Лионеля Месси.

В апреле сообщалось, что отец Роке Жювеналь Феррейра встретился с руководством «Барселоны».

Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2023 году 18-летний форвард сыграл 17 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.