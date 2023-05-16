«Барселона» может предложить 45 миллионов евро за форварда «Атлетико Паранаэнсе» Роке

16 мая, 12:16
«Барселона» хочет купить форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.
По данным Goal, каталонский клуб рассматривает возможность предложить 45 миллионов евро за 18-летнего бразильского нападающего. «Барса» готова подписать Роке даже при условии возвращения Лионеля Месси.
В апреле сообщалось, что отец Роке Жювеналь Феррейра встретился с руководством «Барселоны».
Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.
В 2023 году 18-летний форвард сыграл 17 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.