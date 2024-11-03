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Сегодня, 09:40

«Барселона» может приобрести вратаря «Лилля» Шевалье за 40 миллионов евро

Алина Савинова
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«Барселона» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Лилля» Люка Шевалье следующим летом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб уже предпринял первые шаги, чтобы выяснить некоторые детали по поводу возможных трансферных переговоров. В «Барсе» считают, что 22-летний футболист, у которого контракт с «Лиллем» до 2027 года, не покинет французскую команду менее чем за 40 миллионов евро.

Отмечается, что сине-гранатовые следят за Шевалье еще с прошлого сезона. После травмы Марка-Андре тер Штегена и возникших сомнений относительно Иньяки Пеньи «Барселона» начала более активно проявлять внимание к трансферному рынку вратарей.

Шевалье является воспитанником «Лилля», за основную команду клуба он дебютировал в 2020 году. В сезоне-2021/22 голкипер выступал на правах аренды в «Валансьене».

Футбол
ФК Лилль

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